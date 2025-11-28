「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、東京・渋谷に誕生した、おまかせカクテルコース専門のバー「The SG Club『参階』（Sangai）」を紹介します。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライタ