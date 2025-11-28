8席限定のプレミアムシート。究極の“おまかせカクテルコース”専門のバーが渋谷に誕生（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、東京・渋谷に誕生した、おまかせカクテルコース専門のバー「The SG Club『参階』（Sangai）」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

The SG Club「参階（Sangai）」（東京・渋谷）

「The World’s / Asia’s 50 Best Bars」において、世界一の受賞回数を持つSG Group。同社が展開する渋谷「The SG Club」の3階に、新たなコンセプトバー「参階（Sangai）」が2025年8月6日にオープンしました。

渋谷「The SG Club」の3階にオープンした「参階」

「The SG Club」は地下1階「Sip」、1階「Guzzle」、2階「Savor」とフロアごとに異なるコンセプトのバーで構成されています。今回新たにオープンする「参階」は、同グループ初となるおまかせカクテルコース（16,500円）のみのバーです。

気になるメニューは、おまかせのカクテルコース一本勝負！

メニューコンセプトは“日本のテロワール”。日本全国から選りすぐった國酒（日本酒や本格焼酎など、日本の伝統的な麹文化から生まれた酒）と四季折々の旬の食材、そこに世界の食文化を掛け合わせて作る究極のカクテルコースが振る舞われます。

ビビッドなカクテルの美しさを、屋久杉とオークで作られたバーカウンターが引き立てます

メニュー作りにあたってはファウンダーの後閑信吾氏と、SG Groupのバーテンダーが全国を訪れて素材を探求。そこで出合った世界でも最高峰といえる、日本のみずみずしいフルーツを中心に組み立てられた、カクテル5品からなるコースが提供されます。

繊細な手仕事を目の前で見ることができるのもうれしい

旬の移り変わりとともに、コース内容は随時変化していくほか、アラカルトでオーダーできる追加メニューや、クラシックカクテルもそろいます。

非日常感あふれる店内で、とっておきのカクテル体験を楽しみたい

8席限定のバーは、屋久杉とオークが随所に用いられており、異国感漂う煉瓦作りの壁面や、個性的なアート作品が配置され、お店のコンセプトを体現したような佇まいです。この雰囲気も、カクテル体験をより深く豊かなものにしてくれそうです。

※17時30分と20時開始の2部制、要予約（月・火定休）

※価格は税込、サービス料別

＜店舗情報＞◆The SG Club住所 : 東京都渋谷区神南1-7-8TEL : 050-3138-2618

文：中森りほ、食べログマガジン編集部

写真：お店から

