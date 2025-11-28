人気俳優同士の “同棲熱愛” が話題になるなか、2年前のテレビ番組での占い鑑定が話題となっている。

「11月27日、『FRIDAYデジタル』が、池松壮亮（そうすけ）さんと河合優実さんの熱愛を報じました。交際は2年半に及び、ひとつ屋根の下で暮らしているそうです。また “結婚秒読み” とも伝えています」（芸能記者）

そんな池松は、2023年3月13日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際、人気占い師・星ひとみから将来を占われていた。

「星さんから『結婚の時期が35歳』と告げられた池松さんは、『そうなんですか？』とリアクションしていました。また、『（占いによると）去年（2022年）くらいからひとり、入っている』と、運命の相手がすでにいると言及され、その相手について『自立してて、自分のペースで仕事をやっていて、構わなくて大丈夫な年下』と言われていたのです」（同）

池松は2025年7月、35歳を迎えた。また、河合と知り合ったのは、2022年公開の映画『ちょっと思い出しただけ』での共演がきっかけだった。

「番組がオンエアされたのは2023年3月ですが、翌4月、FLASHがツーショット写真とともに、2人の熱愛をスクープしたのです。

星さんが言っていた『自立していて、自分のペースで仕事をしている』というのも、続々と舞い込むオファーから作品を自分なりに選んでいる河合さんに当てはまります。さらに、池松さんの11歳下と、すべて的中しています」（同）

ちなみに、2024年10月にも、本誌は渋谷でデートをしていた2人の姿をキャッチしている。当時は、河合が池松のマンションに出向く “通い愛” だった。

今回の同棲報道によって、やはり結婚へのカウントダウンが始まったと見る向きも多い。

いずれにしても、Xではこの的中に、《伏線回収レベルで当たってるやん》《ちゃんと読まれていたとは》《まじで鳥肌》など、驚きの声がやまない。芸能プロ関係者もこう語る。

「星さんは、過去にも芸能人の熱愛を言い当てたといわれています。たとえば、2021年4月14日に放送された同番組で、当時26歳だった広瀬アリスさんに『早ければ（4年後の）30歳から “結婚してもいいかな” となる』と語っていましたが、2025年5月、30歳の広瀬さんと赤西仁さんの交際が『女性セブン』によって報じられています」（同）

ちなみに、池松が星に占われてるときの表情には、変化があったという。

「星さんの語る結果に『うーん……』と何回かうなずきながら、誰かのことを思い浮かべているような真剣な眼差しを見せていましたね」（同）

河合のことを、ちょっと思い出したのかもしれない。