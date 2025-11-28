ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¾®»³»°ÃúÌÜÂè1ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡ÊÉÊÀî¶è¾®»³¡Ë¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤òÇ§²Ä¤·¤¿¡£½»Âð¤È¾¦Å¹³¹¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÏÁí²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸¢ÍøÊÑ´¹·×²è¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢2029Ç¯ÅÙÃå¹©¡¢2033Ç¯ÅÙ´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÅìµþ¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥ÈÀÖºä¡¢Âè2´ü¹©»ö¤¬´°À®¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬º£¸å³«¶È¤ØÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®»³»°ÃúÌÜÂè1ÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏ