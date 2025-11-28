ÉÊÀî¤ÎÉðÂ¢¾®»³±ØÁ°ºÆ³«È¯¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÈÅ¹ÊÞ¤ÎÊ£¹ç³«È¯¤Ø¡¡ÅÔ¤¬ºÆ³«È¯ÁÈ¹çÀßÎ©¤òÇ§²Ä
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¾®»³»°ÃúÌÜÂè1ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡ÊÉÊÀî¶è¾®»³¡Ë¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤òÇ§²Ä¤·¤¿¡£½»Âð¤È¾¦Å¹³¹¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÏÁí²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸¢ÍøÊÑ´¹·×²è¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢2029Ç¯ÅÙÃå¹©¡¢2033Ç¯ÅÙ´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ç§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®»³»°ÃúÌÜÂè1ÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¡£2012Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½àÈ÷ÁÈ¹ç¤¬ËÜÁÈ¹ç¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£ÆÃÄê¶ÈÌ³Âå¹Ô¼Ô¤òÂçÎÓÁÈ¤¬Ì³¤á¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÈÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤¬ÁÈ¹ç°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ³«È¯¶è°è¤Ï¡¢ÅìµÞÅÅÅ´ÌÜ¹õÀþ¡¦ÉðÂ¢¾®»³±ØÆîÅìÂ¦¡¢¥Ñ¥ë¥à¾¦Å¹³¹Æþ¸ý¤ËÌÌ¤·¤¿Ìó1.4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£A-1¡¢A-2¤Î2ÃÏ¶è¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡£A-1ÃÏ¶è¤Ï¹â¤µ145¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å39³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó11Ëü5,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢A-2ÃÏ¶è¤ÏÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó9,200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ÜÀß¤È¤¹¤ë¡£
¡¡A-1ÃÏ¶è¤Î»ÜÀß¤ÏÃÏ²¼¤ËÃó¼Ö¾ì¡¢ÄãÁØ³¬¤ËÅ¹ÊÞ¡¢¹âÁØ³¬¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢A-2ÃÏ¶è¤Î»ÜÀß¤ÏÃÏ²¼2³¬¤ËÃó¼Ö¾ì¡¢ÃÏ²¼1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤ËÅ¹ÊÞ¤¬Æþ¤ë·×²è¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó960²¯±ß¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁí¸Í¿ôÌó820¸Í¡£A-1¡¢A-2¤ÎÎ¾ÃÏ¶è´Ö¤ò¥Ñ¥ë¥à¾¦Å¹³¹¤¬²£ÀÚ¤ê¡¢Î¾ÃÏ¶è¤Ï¥Ç¥Ã¥¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÆ³«È¯¶è°è¤ÏÉðÂ¢¾®»³±ØÁ°¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤È½»ÂðÃÏ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ³¹¶è¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸Å¤¤ÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿ÉßÃÏ¤äºÙ¤¤³¹Ï©¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤é¤¬2011Ç¯¤«¤éºÆ³«È¯¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë½àÈ÷ÁÈ¹ç¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ºÆ³«È¯¤Ï2022Ç¯¤ËÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£