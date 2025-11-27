今回は、旦那を狙う女子社員が、とんでもない女だったエピソードを紹介します。連絡なしで大幅に遅刻してきた上に…「夫が断っているにもかかわらず、何度も夫に弁当のおかずのおすそわけをしてくる女子社員がいるんです。この前は、その女子社員になかば無理やり脂っこいものを食べさせられて夫は体調を崩し、本当に許せないと思いました。そんなある日、小5の娘に『その女の人に会って直接対決しようよ』と提案されました。ちょ