「バカが国のトップ」高市早苗氏にミュージシャン激怒し大荒れ「誰やねん」
2025年11月25日 18時50分
by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
ロックバンド「GEZAN」のボーカルのX投稿についてFLASHが伝えた
22日に「なんでこんなバカが国のトップなの？」などと高市首相を揶揄
Xでは賛同の声もある一方で、批判の声も数多く寄せられている状況だという