東京都足立区梅島の国道４号で盗難車が暴走し、１１人が死傷した事故で、車が歩道で歩行者をはねた後も減速せず、車道のトラックに追突していたとみられることが捜査関係者への取材でわかった。車は当時パトカーの追跡を受けており、警視庁は車の窃盗容疑で逮捕した同区の職業不詳の男（３７）が摘発を免れるため、逃走を図ったとみて調べている。事故は、２４日午後０時半頃に発生。白色のセダンタイプの乗用車が足立区役所前