[11.23 プレミアリーグ第12節 アーセナル 4-1 トッテナム]プレミアリーグは23日、各地で第12節を開催。プレミア通算67回目となった白熱のノースロンドンダービーは4-1でアーセナルがトッテナムを打ち砕いた。アーセナルは今シーズン、4勝1分とホームで負けなし。首位に立つホームチームは公式戦17試合でわずか5失点と堅守が目立つが守りの要、DFガブリエル・マガリャインスが代表戦で負傷。この試合はレバークーゼンから獲得し