エゼがプロキャリア初のハットトリック!!白熱のノースロンドンダービーはアーセナルがトッテナムを4発粉砕!
[11.23 プレミアリーグ第12節 アーセナル 4-1 トッテナム]
プレミアリーグは23日、各地で第12節を開催。プレミア通算67回目となった白熱のノースロンドンダービーは4-1でアーセナルがトッテナムを打ち砕いた。
アーセナルは今シーズン、4勝1分とホームで負けなし。首位に立つホームチームは公式戦17試合でわずか5失点と堅守が目立つが守りの要、DFガブリエル・マガリャインスが代表戦で負傷。この試合はレバークーゼンから獲得したエクアドル代表DFピエロ・インカピエがスターティングイレブンに名を連ねた。
一方のトッテナムも今季のアウェイ戦績は4勝1分と負けがない。ケガで来日がなかったガーナ代表MFモハメド・クドゥスも戦列復帰。鉄壁の守備陣を崩せるか、注目が集まる。
前半3分のアーセナル。FWブカヨ・サカが中央にパスを送り、MFエベレチ・エゼのクリエイティブなループパスに走り込んだMFデクラン・ライスがボレーシュート。これは惜しくもGKグリエルモ・ビカーリオの正面に飛び、ゴールにはならずも立ち上がりからアーセナルがチャンスを作る。
試合が動いたのは前半36分。DFユリエン・ティンバーからの横パスを中央で受けたFWミケル・メリノが時間を作り、出しどころを探した上で浮き玉のラストパスをゴール前に送る。走り込んだのはMFレアンドロ・トロサール。ワンタッチから左足で冷静に流し込み先制点を奪う。
立て続けに前半41分。ティンバーのクロスのこぼれ球をライスが回収し、ダイレクトでエゼに落とす。絶妙なトラップで時間を作ったエゼはバイタルエリアらしからぬ落ち着きで相手DFを交わし、右足を振り抜き2-0。トッテナムのシュートを0本に抑えたアーセナルが2点リードで前半を折り返す。
後半開始1分でまたもこの男が魅せる。右サイドでサカが粘り、ティンバーのパスを中央で受けたエゼがファーストタッチからしなやかな動きで歩幅を合わせ、左足のシュート。両足から正確なフィニッシュを繰り出せるアーセナルの新10番がこの日2点目となるゴールを奪い、3-0とリードを広げる。
このままでは終われないアウェイのトッテナムも後半10分。MFジョアン・パリーニャがテクニカルなタックルでMFマルティン・スビメンディからボールを奪うとFWリシャルリソンがロングループシュート。ボールはGKダビド・ラヤの頭上を超え、ゴールに吸い込まれた。
スコアは3-1となるも後半31分にとどめの1発が入る。メリノのボールキープからトロサールが折り返し、最後はエゼ。右足を振り抜き、プロキャリア初のハットトリックを達成した。
後半33分にはサカのパスから4度目の決定機がエゼに訪れ、左足を振り抜くもビカーリオが横っとびの好セーブ。スパーズの守護神が意地を見せ、これ以上の失点は許さなかった。
試合はそのまま4-1で終了。アーセナルが宿敵トッテナムを粉砕し、ノースロンドンダービー4連勝を飾った。
