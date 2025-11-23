11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÄË²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢º£¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾å¾Â¡£4·î¤Ë¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£ºÇ°¦¤Î¿Í¤È22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«É×¤Î¤ªÁò¼°¤ò½Ð¤¹Æü¤¬Íè¤ë¡Ä¡×¤ÈËí¤òÎÞ¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¡¢É×¤È¤Ï±ßËþÊÌµïÃæ¡£Ìó50Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËºÙË¦¤¬Á´ÉôÆþ¤ì