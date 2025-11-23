¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Ï±ßËþÊÌµïÃæ¡£Ìó50Ç¯·Ð¤Á¡ÖºÙË¦¤¬Á´ÉôÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¡×
11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÄË²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢º£¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾å¾Â¡£
4·î¤Ë¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ºÇ°¦¤Î¿Í¤È22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«É×¤Î¤ªÁò¼°¤ò½Ð¤¹Æü¤¬Íè¤ë¡Ä¡×¤ÈËí¤òÎÞ¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿¤½¤¦¡£
¸½ºß¡¢É×¤È¤Ï±ßËþÊÌµïÃæ¡£Ìó50Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËºÙË¦¤¬Á´ÉôÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÃ²¤¯¡£
Åö¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¡×¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ç¯°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤ò½èÊ¬¤·¤¿¾å¾Â¡£ÊÌÁñ¤Ï¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ä¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿Éã¤Î¶µ¤¨¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£