¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá¡Û(¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 1-2(Á°È¾0-1)¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¢]¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê(59Ê¬)[¥¨]N. Naujoks2(37Ê¬¡¢46Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¢]¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È(16Ê¬)¡¢¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í(57Ê¬)[¥¨]I. Bronkhorst(24Ê¬)´Ñ½°:54,484¿Í