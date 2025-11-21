6·î¤ËTOKIO¤¬²ò»¶¤·¤Æ5¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ªßá¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î20Æü¤Î¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÎÊóÆ»¤À¡£¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ò11·îËö¤ÇÂà½ê¤·¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·î½é¤á¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¿·¤·¤¤