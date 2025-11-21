【新華社ソウル11月21日】韓国・韓中都市友好協会の権起植（クォン・ギシク）会長は19日、ソウルで新華社の取材に応じ、日本の高市早苗首相の台湾問題に関する誤った発言について「外交上の信義への背信であり、卑劣な振る舞いだ」と述べた。また、日本には中国の内政に干渉する権利はなく、まして「一つの中国」の原則を揺るがす資格もないと指摘し、「外交慣例を無視し、国際法に完全に違反する妄言だ」と強く批判した。権氏