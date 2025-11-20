エンゼルスが１８日（日本時間１９日）にオリオールズとの１対１トレードでテーラー・ウォード外野手（３１）を放出し、右腕グレイソン・ロドリゲス（２６）を獲得した。だが、本拠地近郊のロサンゼルスや地元・アナハイムの現地では早くも「意味不明トレード」「また無能ムーブ」「ババをつかまされた」と批判の嵐が吹き荒れている。ウォードは昨季３６発１０３打点のキャリアハイ。エンゼルス在籍時代の大谷翔平投手（３１＝