国内ツアー・大王製紙エリエールレディスオープン女子ゴルフの国内ツアー・大王製紙エリエールレディスオープンは20日、愛媛・エリエールGC松山（6595ヤード、パー71）で開幕。渋野日向子（サントリー）は12ホール終了後に棄権した。渋野の棄権後、試合を中継したU-NEXTで本人の談話が伝えられた。「楽しみにしていた大会。気持ちは入っていたけど練習場でドライバーを打った時にぎっくり首のような状態になってしまった」とい