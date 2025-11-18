大分県日田市の松原ダムでは、紅葉が見頃を迎え、遊覧船に乗りながら黄色やオレンジに彩られた雄大な景色を満喫できます。 【写真を見る】水上から楽しむ秋の絶景松原ダム周辺で紅葉が見頃大分・日田市 紅葉の名所として知られる松原ダム周辺では、シーズン到来に合わせて18日、地元の観光関係者が招かれ、遊覧船で現地を巡りました。 今年の紅葉は色づき始めが例年より遅れましたが、先週から朝晩の冷え込みが厳しく