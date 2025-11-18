天元台スキー場を運営する株式会社天元台で、会社の資金およそ１００万円の行方が分からなくなっていることが判明し、筆頭株主の米沢市などが、きょう会見を開きました。 【写真を見る】「6月以降現金を確認していなかった」100万円はどこへ？天元台スキー場運営会社で不明金米沢市が会見（山形） 天元台太田幸男社長「（会計）担当からは当初発覚した時『大きく金額が合いません』と報告をうけました」