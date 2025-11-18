ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 胸キュン韓ドラマ ついに最終回 Disney+ PR企画 Kstyle 胸キュン韓ドラマ ついに最終回 2025年11月18日 16時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Disney+で『私と結婚してくれますか？』が好評配信中 おんぶにバックハグ、甘いキスなど、胸キュン必死のシーンが続々 偽装結婚から始まる王道ロマンスとして、人気を集めている 『私と結婚してくれますか？』詳細はこちら／ディズニープラス https://www.disneyplus.com/ja-jp/browse/entity-b5754d13-2c24-4f25-bb27-e98f24ee4364 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 山陽新幹線の運転士、時速２２５キロで走行中に５秒間運転席を離れる…「無人」で３００ｍ進む 2025年11月18日 19時10分