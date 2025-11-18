チェ・ウシク、甘いキスにバックハグも！怒涛の胸キュン展開にニヤニヤが止まらない『私と結婚してくれますか？』ついに最終回
日本でも高い人気を誇るチェ・ウシクと、チョン・ソミンの初共演で大きな話題を呼び、現在Disney＋（ディズニープラス）スターで配信中のロマンティックラブコメディ『私と結婚してくれますか？』。最終回の配信を目前に控え、韓国ドラマらしいストーリー展開をベースにしながらも、チェ・ウシク演じるウジュとチョン・ソミン演じるメリの愛らしいキャラクターに魅了され、すでにロスが怖いという声も聞こえてくる。
大ヒット中の本作だが、「王道ラブコメでしょ？」と侮るなかれ！ 見たら必ずハマってしまうこと必至の『私と結婚してくれますか？』の魅力に迫る。
初共演とは思えない息ぴったりのチェ・ウシク＆チョン・ソミン
『私と結婚してくれますか？』の魅力は数あれど、やはり最初に挙げたいのは、チェ・ウシクとチョン・ソミンの初共演とは思えないほど息ぴったりの演技。実年齢もチェ・ウシクが1990年生まれ、チョン・ソミンが1989年生まれと1歳しか違わないということもあり、配信開始前に行われた記者会見でも長年の友人関係のように和やかな雰囲気だった。
チェ・ウシクはこの記者会見で「初共演でしたが演技をするうえで息がぴったりで、もう1度共演したいと思うほどでした。台本にない部分を一緒にアドリブで補っていくこともありましたが、劇中のウジュとメリのように良いコンビネーションでした」と満足げに語り、チョン・ソミンも「何をしても（ウシクさんが）完璧に返してくれるので、安心して自由に演じることができました。ぜひまた別の作品でも共演したいです」と語ったほど。
これは元々のセリフ？ アドリブ？ とわからなくなってしまうほど自然な2人の演技が散りばめられていて、「好きなシーンを挙げたらキリがない！」という熱狂的なファンも回を重ねるごとに増加中。
メリの元彼で同姓同名のウジュにヤキモチを妬いていることを素直に伝えるウジュの姿や、お互いの気持ちが通じ合ってから醸し出す柔らかで幸福感マックスの空気感など、ロマンティックラブコメの王道でありながらも、新鮮な切り口の演出と映像美も相まって、2人が一緒にいる姿を見るだけで思わず口角が上がってしまうのだ。
笑って泣いて明日も頑張ろうと思える、共感度100％のストーリー
チェ・ウシクが演じたウジュは、幼い頃に渡米しMBAを獲得したのち韓国に戻り、曽祖母が創業した老舗ベーカリー「ミョンスンダン」のマーケティングチーム長に就任したばかり。
優秀な後継者候補であるにもかかわらず、クールでそこまでお金や権力に固執していないように見える彼。しかし、自身の誕生日に両親を事故で亡くした過去からパニック障害を患い、何かを諦めているようにも見え、庇護欲をくすぐるキャラクターとして描かれている。
一方チョン・ソミンが演じたメリは、小さなデザイン会社の代表としてなんとか切り盛りしながら、長年付き合った彼氏を献身的（むしろ過度に）に支えていたが、籍を入れた途端に浮気され、大きな借金も抱えてしまうという、まさに踏んだり蹴ったりのヒロイン。
さらに、そんな絶望的な状況の中で、新婚夫婦を対象とした50億ウォン（約5億円）の高級住宅の抽選に見事当選してしまう。
献身的なあまり、自分の意思がない弱い女性に見えていたメリだが、ウジュに偽装結婚を持ちかけてまで人生を立て直そうと奮闘する。そんな姿を見ていると、メリのしていることは良くないことだとわかっていても、いつの間にか応援したくなってしまう。
また、どこか厭世的だったウジュがメリと過ごすうちに活き活きと変わっていくように、自分もメリのように必死に生きてみようかなと勇気が湧き、登場人物たちと一緒に笑って泣いている自分に気づく。
『私と結婚してくれますか？』は、ウジュとメリのキャラクター設定が現実ではなかなか見ない韓国ドラマあるある仕様ながら、自分も頑張ってみようと思わせてくれる、共感度100％の人間ドラマとしても楽しめるのだ。
韓国ドラマあるある展開満載なのに、ずっと見ていたくなるキャラクターたち
ウジュが財閥の後継者候補だったり、メリが人生のどん底に突き落とされた最悪の状態でウジュと出会ったり、詐欺に遭って借金まみれになったり、親しくない相手に偽装結婚を持ちかけたり、2人が実は幼い頃に出会っていて初対面ではなかったり、幼馴染が恋敵だったり、事故で親を亡くしていたり、幼い頃にもらったアイテム（本作の場合はぬいぐるみ）をずっと大切に持っていたり。
さらには、どこが良かったの？ と疑問になるほど元彼がダメ男で、その家族もドロドロ愛憎劇に出てくる登場人物並みに激情タイプだったり、優しそうに見える叔父がとんでもない裏切り者だったりと、『私と結婚してくれますか？』には、韓国ドラマあるあるが盛りだくさん。
特に、2人の出会いの秘密が明らかになる第4話は、誰もが驚きとときめきを隠せないはず。第4話を見てから改めて見直すと、それまで冷静沈着、平常心を貫いてきたウジュの態度や仕草のあれこれが「そういうことだったのか！」と、途端に“胸キュンシーン”に早変わりする。
加えて、敵味方が初回から比較的わかりやすく描かれていることもあり、今後の展開がある程度予想できてしまう。
にもかかわらず、不思議と古臭さを感じずむしろずっと見ていたくなる中毒性抜群のドラマになっているのは、「そうそうこれだよね！」「この展開じゃなきゃ！」と思わせてくれる安心感のある展開と、キャラクターたちが魅力的かつ立体的に描かれているから。
クールだったはずのウジュが、メリに対しての愛情表現はとてもストレートだったり、一見か弱そうに見えるメリの芯の強さが母親や幼馴染と方言で話すシーンから伝わってきたり、後継者としてライバルの従兄弟チャン・ウンスがウジュの好物を覚えていて憎みきれない人物だったり、恋敵のウジュの幼馴染で医師のユン・ジンギョンが恋愛には超不器用だったり、ボーテ百貨店の社長のパワハラに耐えながらいつか爆発しそうな常務のペク・サンヒョンが実は常識的でスマートだったり、絵に描いたようなダメ男のメリの元彼ウジュがどこまでもコミカルに描かれていたり。
制作陣が1人ひとりのキャラクターに愛情を持ち、役者たちもその愛情に全力で応えている現場の良い空気感が伝わってくるのだ。ウジュやメリはもちろん、周囲のキャラクターたちにもいつの間にか愛着が沸いてしまう人も多いのではないだろうか。
こんなウシクが見たかった！待望の王道ラブコメで魅力全開
これまでにも優柔不断で情けない役や、優しさの塊の役、正義感溢れる高校生役から殺人者まで、ドラマ・映画を問わず幅広い役柄を演じ、韓国を代表する俳優の1人となったチェ・ウシク。
そんな彼が今回演じたウジュは、老舗ベーカリー店の優秀な後継者候補という超ハイスペックな人物。
心に抱えた傷を隠すため面倒なことは避け、ドライに生きてきたように見えていたが、メリと出会い偽装夫婦となり偽の夫を演じていくうちに、自分に優しく愛情深い一面があることに気づく。ウジュがストレートに感情を表現できるようになっていく過程を繊細に、そして完璧に表現している姿は流石チェ・ウシクと言わざるを得ない。
さらに、御曹司らしいかっちりした服装や、勤務中の上質スマートでカジュアルなスタイル、さらには“ちょいダサい”メリとのペアルックまで。どんな服も高身長＆抜群のスタイルでばっちり着こなしていて、ウシクファンには眼福ドラマとも言えるのでは。
ファン待望の“ラブコメディキング”としての姿を惜しげも無く見せてくれるチェ・ウシクと、“ラブコメディの女神”と呼ばれるチョン・ソミンとの愛らしい魅力がたっぷりの『私と結婚してくれますか？』。韓国ドラマファンの方はもちろん、これまであまり韓国ドラマを見てこなかった人も必ず楽しめる、2025年に必ず見て欲しい名作としておすすめしたい。
執筆：平松道子（MIDUMU）
■配信情報
『私と結婚してくれますか？』
Disney+（ディズニープラス）スターで独占配信中
全12話／毎週金曜・土曜2話ずつ配信
＞＞最終回は11月15日に配信！ 視聴はこちら
【ストーリー】
婚約者に見捨てられた崖っぷち花嫁と、そんな花嫁から突然プロポーズされた男が、超高級住宅を手に入れるために90日間の偽装夫婦を演じ切る！ バレたらすべてを失うリスクを抱えながら、果たして無事に結婚生活をやり遂げられるのか？ ウソからはじまる結婚生活の結末は？
【キャスト】
チェ・ウシク『恋するムービー』『その年、私たちは』『パラサイト 半地下の家族』
チョン・ソミン『となりのMr.パーフェクト』『還魂』
【スタッフ】
監督：ソン・ヒョヌク『メロホリック〜恋のプロローグ〜』
ファン・イニョク『グッバイ・ソロ』
脚本：イ・ハナ『君を愛した時間』『ずる賢いバツイチ女』『キミと僕の警察学校』
■関連リンク
Disney+公式HP
