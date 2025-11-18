韓国の人気音楽グループ「BTS」のJINさんにキスをしたとして、書類送検されていた日本人の50代の女が強制わいせつの罪で韓国の裁判所に在宅起訴されました。【写真を見る】「これが犯罪になるとは思わなかった」BTS・ジンさんに“無理やりキス” 日本人の50代女を強制わいせつの罪で在宅起訴女は去年6月、BTSのJINさんがファンを抱きしめるイベントで無理やりキスをしたとして、今年5月に書類送検されていました。捜査関係者