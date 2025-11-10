キャッシュレス決済が生活のなかに定着し、現金を使う機会が減ってきました。コンビニでもスーパーでもスマートフォン1台で支払いが完結し、ポイント還元やキャンペーンなどお得さも魅力です。 しかし、実際にどの決済を選ぶのが最も得なのか、どう使い分ければ家計にとって賢いのかなどについては、迷う人も多いのではないでしょうか。 本記事では、キャッシュレス決済の人気動向を整理しなが