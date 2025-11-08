俳優の新井浩文（４６）が劇作家・赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺２」で、７年ぶりに芸能活動を再開させることが分かった。１２月２２日から２８日まで、東京・下北沢のザ・スズナリで上演される同舞台の公式サイトに６日、日替わりゲストとして新井の名前と写真が掲載された。赤堀が１人芝居を演じ、山下敦弘監督の撮り下ろしロードムービーを交互に展開する構成の同舞台。日替わりゲストとの即興劇も行われ、新井は最終日の２