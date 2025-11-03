音楽ユニット「YOASOBI」のボーカル・幾田りらさん（25）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。大人な雰囲気が漂うミニスカ×黒タイツ姿を披露した。

「わいわいと楽しく移動しておりました」

幾田さんは、「帯広から函館へ」といい、ミニスカと黒タイツを合わせたコーデなど、北海道でのオフショットを投稿。「道の駅に寄ったり、サービスエリアでアイス買ったり、わいわいと楽しく移動しておりました」と道中を楽しんだことを報告した。

また、「ダイナソーニットもお気に入りです」とし、恐竜がデザインされたニットを紹介した。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのニットと黒いミニスカートを着用。白いスニーカーと黒いタイツを合わせ、ベンチに座り、帽子のポンポンを持ち、少し下を向いてポーズをきめていた。2枚目では、アウターを羽織った全身ショットを披露していた。

この投稿には、「スタイル良すぎる」「ビジュ爆発してる...！！」「無敵の可愛さ」「か、かわいすぎる反則です」「無敵すぎる」といったコメントが寄せられていた。