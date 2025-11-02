火災現場で活動に当たる救急隊員ら＝1日、メキシコ北西部エルモシジョ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコのメディアによると、北西部ソノラ州エルモシジョのコンビニで1日、火災が発生し、少なくとも23人が死亡、12人が負傷した。捜査当局は、電気系統の異常の可能性を視野に原因を調べている。事件性はないとみている。シェインバウム大統領はX（旧ツイッター）への投稿で、犠牲者や遺族に哀悼の意を表明。政府