10·î27Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¹îÅµ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢Èà¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÀ¤´Ö¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡õ10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê2ËÜÎ©¤Æ3»þ´ÖSP¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!