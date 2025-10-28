¹â¶¶¹îÅµ¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç´ÔÎñ±Û¤¨¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö40ºÐ¸åÈ¾¤«¤È¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¥Í¥Ã¥È¾×·â¤Î¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¡É
¡¡10·î27Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¹îÅµ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢Èà¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÀ¤´Ö¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡õ10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡¡2ËÜÎ©¤Æ3»þ´ÖSP¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢¥í¥Ã¥Á¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¤µ¤ó¤È¤â¤ËÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Îµ´ÅÜÀî²¹Àô¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯61ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹â¶¶¡£Ç¯Îð¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³¡¹¤È¸½¤ì¤¿¡£
¡Ô61ºÐ¤Ê¤Î¡ª¡©40Âå¸åÈ¾¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡Ô¹â¶¶¹îÅµ61ºÐ¡ª¡ª¡ª¡©¤Û¤ó¤È´ñÀ×¤Î61ºÐ¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡Ô61ºÐ¡ª¡©±³¤Ç¤·¤çºÇ¶á¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤ÆÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡Ä¡Õ
¡¡1993Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹â¶¶¡£Æ±»þ´ü¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ÝÎò¤Ï30Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¡£1999Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂè23²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢À¤¤Î½÷À¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÇ®¤¤ÃËÌò¤«¤éÍ¥¤·¤¤Éã¿ÆÌò¤Þ¤Ç¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³èÌö¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤â11·î¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¹õ¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤È¹õ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢´ÓÏ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¤³¤Ê¤¹¥¿¥Õ¤µ¤â¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´ÔÎñ¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£