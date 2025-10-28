佐々木の横で土下座していた人物驚きの構図の一枚が話題となった。ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏は26日（日本時間27日）、前日の試合で好投した山本由伸投手に“土下座”する形で称える佐々木朗希投手の写真を公開。「何やってんねん（笑）」などと注目を集める中、ともに頭を下げている人物にもツッコミが殺到した。25日（同26日）に敵地トロントで行われたワールドシリーズ第2戦、山本は4回以降は走者を許さ