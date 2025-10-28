佐々木の横で土下座していた人物

驚きの構図の一枚が話題となった。ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏は26日（日本時間27日）、前日の試合で好投した山本由伸投手に“土下座”する形で称える佐々木朗希投手の写真を公開。「何やってんねん（笑）」などと注目を集める中、ともに頭を下げている人物にもツッコミが殺到した。

25日（同26日）に敵地トロントで行われたワールドシリーズ第2戦、山本は4回以降は走者を許さず、9回105球、8奪三振、4安打1失点の見事な投球を披露。ポストシーズンでは2試合連続の完投勝利を挙げた。

チームメートや相手選手までも絶賛した山本のパフォーマンス。佐々木も“参りました”と言わんばかりにベンチ裏で土下座をする様子を球団カメラマンが激写した。

さらに写真をよく見ると、佐々木の隣ではウエアを脱いだアイアトン氏も並んで土下座。服を脱ぎ捨てている様子にファンからは「アイアトンさん、見た目以上にかなりお茶目だよね」「アイアトンなぜ上裸なんや」「アイアトン通訳はなんで脱いでんだ笑」「土下座、というかひれ伏してるのはともかくアイアトンさんはなんで裸？ 笑」「一体何があったのかw」「アイアトンが半裸なのガチで訳わからんくておもろいw」とツッコミが入っていた。（Full-Count編集部）