阪神は26日、「SMBC日本シリーズ2025」第2戦で1−10の大敗を喫した。これで対戦成績を1勝1敗の五分とし、第3戦からは舞台を本拠地・甲子園球場に移す。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、阪神打線のキーマンについて解説陣が議論した。まず大矢明彦氏は、3番を務める森下翔太をキーマンに挙げた。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」ではMVPを獲得するなど絶好調、勝利した第1試合でも打点を挙げる活躍