この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿したエピソードです。週末や連休など、子どもたちとの過ごし方に悩む…という方もいるのではないでしょうか。ぺんたぶさんは、小3の息子さんに「どこか行きたいとこある？」と聞いてみたところ「家にいる」と。どこか行こうよと提案すると返ってきた答えに、0か100かの選択肢を迫られ…？ 家か、ユニバか、究極の