インターネットの通販サイトなどで、消費者が望んでいない選択肢に誘導する、巧妙な画面作りが横行している。被害を減らすため、官民で対策を練る必要がある。ネットで手軽に商品を買える時代になり、電子商取引の市場規模は拡大の一途をたどっている。２０２４年は約２６兆円に上り、１０年間で２倍以上に増えた。便利さが増す中、詐欺などが後を絶たないが、犯罪に至らない形で、消費者が知らないうちに不利益を被る問題も