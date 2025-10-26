イギリス空軍の求めに応じてアメリカで開発今からちょうど85年前の1940（昭和15）年10月26日、アメリカで試作戦闘機「NA-73X」が大空に飛び立ちました。第二次世界大戦における最良のレシプロ戦闘機として、多くの専門家が筆頭にあげるノースアメリカンP-51「マスタング」が産声を上げた瞬間です。ところが、本機は最初から傑作戦闘機として認められていたわけではありません。【日本にもいた】双子の戦闘機F-82「ツインマスタン