角田はレッドブルグループに残れるだろうか(C)Getty ImagesF1レッドブルの2026年ラインナップの行方が注目を集める中、いよいよ第20戦メキシコGPが開幕する。このレース終了後、今月中までに来季のレッドブル、そして姉妹チームのレーシングブルズのドライバーが、グループ首脳陣より発表となる予定だ。【動画】故意か、不可抗力かローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る事実上、現在まで来季のシート未決定となってい