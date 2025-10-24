ネスレネスプレッソ株式会社は、デジタルタッチパネルと自動スチームノズルを搭載したハイエンドモデルのコーヒーメーカー『クレアティスタ プロ』を、2025年10月29日に発売する。 （関連：【画像】ネスプレッソ『クレアティスタ プロ』《詳細・デザイン一覧》） 抽出量やフォームミルクの温度、ミルクの厚みまで細やかに設定できるのが特徴で、家庭にいながら本格的なラテアート