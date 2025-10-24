ネスレネスプレッソ株式会社は、デジタルタッチパネルと自動スチームノズルを搭載したハイエンドモデルのコーヒーメーカー『クレアティスタ プロ』を、2025年10月29日に発売する。

（関連：【画像】ネスプレッソ『クレアティスタ プロ』《詳細・デザイン一覧》）

抽出量やフォームミルクの温度、ミルクの厚みまで細やかに設定できるのが特徴で、家庭にいながら本格的なラテアートやアレンジレシピが楽しめる。

◼︎一杯ごとにカスタマイズできる“バリスタ体験”

『クレアティスタ プロ』は、5種類のミルクメニューをベースに、タッチパネル操作でフォームミルクの温度（11段階）や厚み（8段階）を自在に調整可能。抽出量も細かく設定できるため、リストレットやエスプレッソからアメリカーノまで幅広く対応する。アイスコーヒーの抽出にも対応し、氷の上に直接注ぐだけで夏場でも手軽に楽しめる設計だ。

自動スチームノズルが理想的な泡立ちを再現し、バリスタさながらのきめ細かいフォームを実現。好みの設定を保存しておくこともできるため、いつでも自分だけの“シグネチャーコーヒー”を再現できる。

◼︎プロ仕様の性能を家庭に

機能性だけでなく、デザイン性にもこだわった。滑らかな曲線を描くステンレススチール製ボディは、キッチンやリビングにも自然に溶け込む高級感を備える。シンプルで洗練されたフォルムは、インテリアの一部としても映える。

約2.0Lの大型水タンクと0.25Lのミルクジャグを備え、定格出力は1400W。本体重量は約6.7kgで、プロフェッショナルな抽出性能を家庭用サイズに凝縮した。直感的な操作性と自動スチーム機能の組み合わせにより、誰でも安定したクオリティのコーヒーを淹れることができる。

◼︎製品仕様

・製品名：クレアティスタ プロ（CREATISTA PRO）・カラー：ステンレススチール・サイズ：W19.7×D42.9×H32.8cm・重量：約6.7kg・水タンク容量：約2.0L・ミルクジャグ容量：約0.25L（最大目盛）・消費電力：1400W・フォームミルク温度：11段階調整・ミルク厚み：8段階調整・販売価格：税込121,000円（本体価格110,000円）・発売日：2025年10月29日・販売チャネル：全国のネスプレッソブティック、公式サイト、モバイルアプリ、フリーダイヤル（0120-57-3101）

（文＝リアルサウンドテック編集部）