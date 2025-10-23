和風アイスの定番「雪見だいふく」のプレミアムシリーズより、第４弾となる「雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ‐濃熟‐マンゴー」が全国発売。贅沢な味わいが楽しめるプレミアムシリーズの新作として登場する本商品は、クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマンゴーソースを橙色のお餅で包んだ商品です。雪見だいふくのマンゴー味は、これまで日本国内では飲食店やロッテオンラインショップのみでの販売だった