ブルージェイズがア・リーグ制覇米大リーグ・ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地で行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗で32年ぶりとなるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。中継映像では歓喜の日本人スタッフの姿も映り込み、ネット上で反響が広がった。グラウンドで笑みが弾けた。WS進出を決めた後、歓喜の輪の中にいたのは昨年、日本ハムで現役を引退した加藤豪将氏