京都・梅小路エリアに9月20日、廃線となった鉄道高架上の実物車両を使った異色のレストラン「FUTURE TRAIN」が開業した。紅梅色に輝く特急型車両「681系」が夜の京都に浮かび上がる光景は、まるで未来への列車のようでもある。オーバーツーリズムが深刻化する中、観光客の分散を目指す京都市の新名所となるのか。実際に訪れ、体験してみた。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）廃線となった鉄道高架上に開業した「FUTURE TRAIN」