¡Ú¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë2025¡ÛµÈÅÄ½Ó²ð»á¡Ö¶¥ÇÏ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¡×ºÇ¹â²Á³Ê4²¯6000Ëü±ß¤ÎÇ®µ¤¡ªÇä¾å43²¯±ß¡õÍî»¥Î¨100%
¡¡10·î21Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÅöºÐÇÏ¤ÈÈË¿£ÌÆÇÏ¤Î¤»¤ê»Ô¡Ö¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅöºÐÇÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï66Æ¬¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï43²¯4200Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯35²¯5500Ëü±ß¡Ë¤òµÏ¿¡£³«ºÅ4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤â¡¢¾å¾ìÆ¬¿ô¡¦Çä¤ê¾å¤²¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÍî»¥²Á³Ê¤Ï4²¯6000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ç¥ë¥Õ¥£¥Ë¥¢2¤Î2025¡Ê²´¡¦Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡£Íî»¥¼Ô¤Ï¥ë¥¤¥Ó¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡£1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÇÏ¤Ï9Æ¬¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤â²¯Ä¶¤¨2Æ¬¤ò´Þ¤à3Æ¬¤òÍî»¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÈ¯¤Ê¼è°ú¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¹ØÇã°ÕÍß²¢À¹¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ê½ªÎ»¸å¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÉûÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ½Ó²ð»á¤Ï¡¢¡Ö¾å¾ìÆ¬¿ô¤â¤ªµÒÍÍ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¥»¥ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ4À¤ÂåÌÜ¤Î¾å¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªË»¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë¡É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥Æý¤·¤Æ¤¹¤°¤Î½àÈ÷¤äµ¨Àá¤Î´¨ÃÈº¹¤Ê¤ÉÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤ê¡¢³µ¤Í¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¾å¾ì¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÒ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÈË¿£ÌÆÇÏ¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤ê¡¢·ìÅýÇØ·Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÇÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÏ¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Âå¤òÃ´¤¦ÎÉ·ìÇÏ¤¿¤Á¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë2025¡×¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢º£Ç¯¤â²Ú¤ä¤«¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¹â²Á³Ê4²¯6000Ëü±ß¤ÎÇ®µ¤¡ª¡Ä¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë20254²¯Ä¶¤¨¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤Éº£Ç¯¤âÂçÀ¹¶·
¡Ú2025Ç¯¡¦¼ç¤Ê¹â³ÛÍî»¥ÇÏ¡Û
No.10
¥Ç¥ë¥Õ¥£¥Ë¥¢2¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
4²¯6000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§¥ë¥¤¥Ó¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°
No.1
¥«¥ë¥¿¥¨¥ó¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥À¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë
2²¯2000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§¥ë¥¤¥Ó¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°
No.30
¥Þ¥é¥¯¡¼¥¸¥ã¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
1²¯8000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§Æ£ÅÄ¿¸»á
No.6
¥¤¥ó¥«¡¼¥ô¥£¥ë¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
1²¯7000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§°¤Éô²í±Ñ»á
No.32
¥¨¥é¥¤¥ä¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë
1²¯6000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§¹ñËÜÅ¯½¨»á
No.19
¥é¥É¥é¡¼¥À¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë
1²¯5000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§Æ£ÅÄ¿¸»á
No.28
¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
1²¯2000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§ºä¸ýÄ¾Âç»á
No.65
¥ì¡¼¥ô¥É¥¥¥é¥×¥ì¥ê¤Î2025¡Ê²´¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë
1²¯2000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§º£Ê¡ÍÎ²ð»á
No.16
¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥é¥ô¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
1²¯1500Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§ÅÄÈªÍøÉ§»á
¡Ú¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¡Û
No.6
¥¤¥ó¥«¡¼¥ô¥£¥ë¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
1²¯7000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§°¤Éô²í±Ñ»á
No.14
¥¤¥ê¥Ç¥Ã¥µ¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
9200Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§ÎëÌÚ¹ä»Ë»á
No.22
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î2025¡Ê¤á¤¹¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
7600Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§º£Ê¡ÍÎ²ð»á
No.28
¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Î2025¡Ê²´¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë
1²¯2000Ëü±ß
¹ØÇã¼Ô¡§ºä¸ýÄ¾Âç»á
¡Ú2025ÅöºÐÇÏ¥»¥ê·ë²Ì¡Û
¡¦¾å¾ìÆ¬¿ô¡¡66Æ¬
¡¦¼è°úÆ¬¿ô¡¡66Æ¬
¡¦¼ç¼è¤ê¡¡0Æ¬
¡¦Íî»¥Î¨¡¡100%
¡¦Íî»¥Áí³Û¡¡43²¯4200Ëü±ß
¡¦ºÇ¹â²Á³Ê¡¡4²¯6000Ëü±ß
¡¦ºÇÄã²Á³Ê¡¡1500Ëü±ß
¡¦1Æ¬Ê¿¶Ñ¡¡6579Ëü±ß