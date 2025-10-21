大谷の規格外の活躍にも、冷静な分析を展開したジーター氏(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が生み出した歴史的な一日から中2日。その余韻が冷める気配はなく、むしろ、さらなる快挙への期待から興奮は高まっている。とにかく凄まじいワンマンショーだった。現地時間10月17日に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、ドジャースが勝てばワールドシリーズ進出が決まるポストシーズンの大舞台で、大谷は「1