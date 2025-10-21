ヤ軍伝説ジーターが異論　衝撃の10K＆3HRでも大谷翔平を“史上最高”としない理由「まだ長いキャリアの積み重ねが必要だ」

大谷の規格外の活躍にも、冷静な分析を展開したジーター氏(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が生み出した歴史的な一日から中2日。その余韻が冷める気配はなく、むしろ、さらなる快挙への期待から興奮は高まっている。

とにかく凄まじいワンマンショーだった。現地時間10月17日に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、ドジャースが勝てばワールドシリーズ進出が決まるポストシーズンの大舞台で、大谷は「1番・投手兼指名打者」で先発。打っては3本塁打、投げては7回途中まで10奪三振、無失点の快投。メジャーリーグ史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」をやってのける異次元の大暴れで、同シリーズMVPにも輝いた。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

対峙したブルワーズナインが「100年は誰も見たことがないはずだ」（タイラー・メギル談）と目を丸くし、惜しげもなく絶賛するくらいの偉業だ。その特大のインパクトが生んだ反響は広まり続けている。

球界全体が“大谷一色”となる中、日本人スターの傑物ぶりに渋めの解説を入れたのは、名門ヤンキースの伝説的な主将であるデレク・ジーター氏だ。

ヤンキース一筋を貫いたMLBで通算3465安打を放ったカリスマは、米スポーツ専門局『FOX Sports』のハイライト番組内に出演。現役時代に同僚だったアレックス・ロドリゲス氏から「キャプテン、率直に言う。今、ショウヘイは地球上で最も影響力のある、最高のアスリートだよ」と言葉を投げかけられ、「昨今のカルチャーには、何かが起きると、すぐに『史上最高だ』と位置付ける傾向がある」と反論。そして、自らの考える大谷の現在地を語った。