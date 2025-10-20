サンワサプライ株式会社は、細く柔らかなスリムケーブルを採用したイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS○Nシリーズ」を発売した。ケーブル径をスリム化し、テレビ背面や壁掛け設置などスペースが限られる環境でもスマートに配線できる。また、機器本体やポートへストレスを与えず、負担を軽減できる。■配線しやすい極細ケーブルケーブル直径が約2.8mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい極細タイプのHDMI