配線しやすい極細＆スモールコネクタ！ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ株式会社は、細く柔らかなスリムケーブルを採用したイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS○Nシリーズ」を発売した。ケーブル径をスリム化し、テレビ背面や壁掛け設置などスペースが限られる環境でもスマートに配線できる。また、機器本体やポートへストレスを与えず、負担を軽減できる。
■配線しやすい極細ケーブル
ケーブル直径が約2.8mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい極細タイプのHDMIケーブル。ノートパソコンでの使用時や、オフィスやリビングで目に入りやすい配線もスマートにできる。
■小型・軽量なので、ポートに負担がかかりにくい
小型コネクタを採用しており、接続機器のポートにかかる負担を軽減する。テレビ裏の配線や、ハブなど小型の機器にも使いやすく便利だ。
■持ち運びにもおすすめ
ケーブルが細く柔らかいため、持ち運びの際に簡単にまとめることができる。出張用やモバイル用途にもおすすめだ。
■4K/30Hz、HEC、ARC対応
映像や音声を伝送するだけでなく、イーサネットやオーディオ出力機能などを搭載している。
■イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS10N（1m）」
■イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS10N（1m）」
