『ブレイド＆バスタード』コミックス第7巻発売を記念し、落語家・三遊亭楽天を起用したオリジナル落語『ブレバス根問』が10月20日に「ドリコムメディアYouTube公式チャンネルにて公開された。 【写真】三遊亭楽天オリジナル落語「ブレバス根問（ねどい）」 名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジー、シリーズ累計60万部を突破した人気作『ブレイド＆バスタード』。