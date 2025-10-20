2025年10月21日(火)より、ハーゲンダッツ アソートボックス「世界のデザート セレクション (クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)」が期間限定で新発売!フランス、ベルギー、イタリアのデザートの味わいをアイスクリームで表現したアソートボックスです。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪