〈フジテレビへの履歴書にはスナップ写真、上司から「あの写真は、強烈だったね」と…元アナウンサー中村江里子（56）が明かす、意外だったテレビ局の試験〉から続く1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。