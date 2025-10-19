Maison de FLEURから、テディベアズ・デーを記念した新作『FLEUR TEDDY』シリーズが登場します！10月24日（金）に発売されるこのシリーズは、Maison de FLEURらしいガーリーな世界観で表現された全7型。ぷっくりリボンをつけた可愛らしいテディベアが主役となったアイテムは、スクエアトートバッグやショルダートートバッグ、リボンベアチャームなど。ギフトやご褒美にぴっ