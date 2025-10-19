【Maison de FLEUR】テディベアズ・デー記念！TEDDYシリーズ♡

Maison de FLEURから、テディベアズ・デーを記念した新作『FLEUR TEDDY』シリーズが登場します！10月24日（金）に発売されるこのシリーズは、Maison de FLEURらしいガーリーな世界観で表現された全7型。ぷっくりリボンをつけた可愛らしいテディベアが主役となったアイテムは、スクエアトートバッグやショルダートートバッグ、リボンベアチャームなど。ギフトやご褒美にぴったり♡

テディベアズ・デー記念！可愛いテディベアバッグ



ベア刺繍スクエアトートバッグ

リボンベアショルダートートバッグ

ベア総柄2Wayトートバッグ

ベア総柄巾着ポーチ

『FLEUR TEDDY』シリーズでは、テディベアがモチーフになったバッグが勢ぞろい。

ベア刺繍が施されたスクエアトートバッグや、リボン付きでガーリーな雰囲気を醸し出すショルダートートバッグがラインアップ。

スクエアトートはアイボリーとピンクの2色展開で、\7,700（税込）。ショルダートートはピンクとベージュの2色展開で、\8,800（税込）。

どちらも、カジュアルでありながら可愛らしさ満点のアイテムです♪

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

リボン＆カップケーキ♡ガーリーな小物たち



リボンベアパスケース

リボンベアチャームポーチ

リボンベアチャーム

リボンやカップケーキのモチーフが組み合わさったガーリーな小物も見逃せません！『FLEUR TEDDY』のパスケースやチャームポーチは、リボン付きでさらに可愛さ倍増。

パスケースはアイボリー、ピンク、ベージュの3色展開で、\4,950（税込）。チャームポーチはピンクとベージュの2色展開で、\4,700（税込）。

バッグに付けて楽しめるチャームもおしゃれで実用的♡自分へのご褒美にピッタリです♪

どこで買える？発売店舗とECサイト情報



『FLEUR TEDDY』シリーズは、10月24日（金）から全国のMaison de FLEUR店舗と自社ECサイト「STRIPE CLUB」で購入可能です。

さらに、ECサイトでは10月23日（木）の20時から先行販売がスタート！人気のアイテムは早めにチェックして、ゲットしておきたいところ。

どれもガーリーで可愛いデザインばかりなので、ぜひお気に入りのアイテムを見つけてくださいね♪

可愛さ満点！Maison de FLEURの新作を手に入れよう



『FLEUR TEDDY』シリーズは、テディベアズ・デーを記念した可愛すぎるアイテムが揃っています♡甘くてガーリーなデザインが魅力のバッグや小物は、毎日のコーディネートにぴったり。

Maison de FLEURの優しいピンク色を基調としたアイテムたちは、心をときめかせてくれますよ♪

10月24日（金）発売開始、ECサイトでは前日の20時から先行販売もスタートしますので、ぜひチェックしてみて♡